Cagliari gagliardo, Torino imbrigliato

Il Campionato del Cagliari inizia con un punto d’oro sul campo del Torino -decimo classificato nella scorsa serie A. I rossoblù lo conquistano applicando scrupolosamente le consegne di mister Ranieri, che torna a una linea difensiva centrale di tre uomini e sceglie un inedito tridente d’attacco composto da Luvumbo Oristanio e Nandez. Lo scopo della rivoluzione tattica è quello di impedire ai granata di cominciare la manovra nella propria tre quarti e giocare uno contro uno a tutto campo.

Il piano gara funziona, solo nel primo tempo i rossoblù corrono qualche rischio (in particolare una girata di Sanabria nei primi minuti e un colpo di testa ravvicinato di Schurrs su calcio d’angolo) ma quando possono ribaltano l’azione in velocità e con Nandez sfiorano addirittura il vantaggio. Nella ripresa il Torino parte forte, ma dura poco e il Cagliari riprende rapidamente il filo del suo discorso grazie alla coppia di centrocampo Makoumbou-Sulemana che accorcia sempre gli spazi per gli avversari e a un Dossena ancora sontuoso in copertura.

Qualche cambio nel finale (Shomurodov Pavoletti e Jankto fanno rifiatare gli attaccanti) serve a mantenere a distanza i pericoli con la porta di Radunovic che resta così inviolata.