Cagliari-Palermo, 2-1 allo scadere dei supplementari

In una Domus da tutto esaurito il debutto positivo del Cagliari in campo contro il Palermo, 2-1. Subito in campo anche i nuovi acquisti Sulemana, Oristanio e Augello. Partono dalla panchina Jankto e Shomurodov.

Pavoletti sbaglia un rigore al 23': palo sulla respinta del portiere avversario. Ammoniti Gomes all'11' per un fallo su Nandez e Oristanio al 33' per una caduta su Vasic. Il primo tempo finisce 0-0, dopo sei minuti di recupero.

Alla ripresa del secondo tempo nessuna azione di rilievo con i rosaneri che non riescono a uscire dalla loro metà campo. Ammoniti Vasic e Dossena. Pavoletti sostituito al 85esimo ed è ancora 0-0 con 4 minuti di recupero.

La partita non si sblocca sino ai supplementari con la rete di Alberto Dossena al 103'. Trenta minuti dopo gol di Soleri porta al pareggio. Risponde Di Pardo che porta in vantaggio i rossoblù prima dei rigori.