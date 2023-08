Cagliari, record di abbonati per la stagione 2023/2024

Il Cagliari festeggia una stagione record per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Il dato definitivo è di 13.431 abbonati per la stagione ‘23/’24. “La certezza del costante e appassionato tifo sarà fattore decisivo per tutto il gruppo, in una cornice da ammirare e vivere insieme. Minuto dopo minuto, partita dopo partita”, dice il comunicato ufficiale del club. Di fatto, escludendo posti riservati agli abbonati e i posti del settore ospiti, a disposizione resteranno circa 2500 biglietti a partita.

Il ritorno dei tifosi allo stadio è sempre più un trend nazionale. L'anno scorso in serie A si è raggiunta una media di presenze a partita che non si registrava da tempo e questa stagione i numeri potrebbero essere ancora migliori, nonostante il caro biglietti.