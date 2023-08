Cagliari, tabaccaio picchiato e rapinato

Violenta rapina in mattinata in una tabaccheria di via Riva Villasanta a Cagliari. Il titolare, picchiato, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle otto. Erano in due e indossavano dei cappellini per coprire il volto. I banditi hanno minacciato il proprietario, un 41enne, e poi

forse a seguito di una reazione lo hanno aggredito, colpendolo con alcuni pugni. I malviventi hanno prelevato il registratore di cassa: conteneva 200 euro e sono fuggiti a bordo di un'auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e gli investigatori della squadra Mobile che hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori della rapina.