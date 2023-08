Cagliari, tra due giorni l'esordio in Coppa Italia

Mancano due giorni all'esordio ufficiale del Cagliari. Sabato alle 21.15 la sfida al Palermo nei trentaduesimi di Coppa Italia. Claudio Ranieri presenta la partita, che arriva dopo quasi un mese di precampionato: "Io non bistratto neanche le amichevoli, sono competitivo e voglio vincere sempre. Chiedo ai miei giocatori qualcosa in più di quello che hanno: solo così si riesce a migliorare".

L'allenatore rossoblù ha detto in conferenza stampa di tenere alla Coppa Italia e invita i giocatori ad essere pratici, freddi, riflessivi.

"Abbiamo il dovere di far bene. Siamo su un'isola e quando parliamo di libeccio sappiamo cos'è: prenderemo delle sbandate con la nostra nave, però dovremo essere forti e capire che non siamo in Serie B e che dobbiamo portare un carico importantissimo che è la salvezza".