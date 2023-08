Cala Mariolu spacciata per Corfù in un sito greco

Non è la prima volta che Cala Mariolu viene spacciata per una paradisiaca spiaggia in qualche altra parte d'Italia o del mondo. Questa volta una sua foto è finita pubblicata su un sito greco, Hellenic Word, che vanta oltre 600mila follower e il post ha raccolto 67mila cenni di approvazione.

Il caso non è passato inosservato. Il sindaco del centro ogliastrino Stefano Monni dopo aver scritto un post sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale e una lettera al profilo Instagram del sito greco adesso valuta di rivolgersi a un legale.