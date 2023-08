Cambio al vertice del Vigili del fuoco di Sassari

Cambio al vertice del Vigili del fuoco della provincia di Sassari. Antonio Giordano è il nuovo Comandante. Laureato in Ingegneria civile nella facoltà di Ingegneria di Salerno nel 1996, è stato assunto come funzionario direttivo dei Vvff nel 1998 e dopo aver frequentato il corso di formazione è stato assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, come responsabile della Prevenzione Incendi e del Soccorso, nonché vicario del comandante. Dal 20 giugno 2016 è stato assegnato presso il Viminale, con l'incarico di Pianificazione e coordinamento delle operazioni di Soccorso nell'Italia centrale colpite dal sisma. Da gennaio 2018 ha prestato servizio al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari in qualità di Dirigente Vicario, per poi diventare Comandante Provinciale di Nuoro nel 2020. Giordano si è distinto partecipando a diverse emergenze tra cui l'alluvione di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004 e il terremoto dell'Aquila nel 2009. Prende il posto dell’ing. Gianfrancesco Monopoli.