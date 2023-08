Fiamme nella notte a Carbonia, nella zona dell'ospedale, in vari punti di via Dalmazia e in via San Giorgio.

Sul posto due distaccamenti dei vigili del fuoco, quello di Carbonia e quello di Iglesias. Cinque mezzi e dieci uomini al lavoro. Fiamme arginate alle tre e mezza del mattino.

Sul posto anche polizia e carabinieri. L'ipotesi è quella di un'azione dolosa, ma le indagini sono in corso.