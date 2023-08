Carlo Mazzone è morto, aveva 86 anni

È morto all'età di 86 anni Carlo Mazzone, storico allenatore legato al mondo del calcio da oltre sessant'anni di carriera. Viveva ad Ascoli da tempo, città a cui era legato per aver esordito da tecnico. Attuale recordman di panchine in Serie A con ben 792 partite da tecnico, il nome di Mazzone è anche indissolubilmente legato ai colori rossoblù. È stato alla guida del Cagliari dal 1991 al 1993, due stagioni indimenticabili, soprattutto la seconda: 37 punti in classifica, sesto posto e storica qualificazione alla Coppa UEFA nel tripudio dello stadio Sant’Elia dopo il 4-0 al Pescara. E Mazzone tornò sulla panchina nella stagione '96-'97, quella del famoso spareggio contro il Piacenza giocato allo stadio San Paolo di Napoli in cui i rossoblù non riuscirono a superare gli emiliani e retrocessero.

Nei due periodi sulla panchina rossoblù negli anni ‘90 ha allenato giocatori che sull’Isola, proprio come lui, hanno lasciato il segno: da Gianfranco Matteoli a Francesco Moriero a Luis Oliveira, passando per Roberto Muzzi e Sandro Tovaglieri.

“Tutto il Cagliari con i suoi tifosi piange oggi Carlo Mazzone,” si legge sul sito del Cagliari Calcio in un messaggio di cordoglio del presidente Tommaso Giulini e di tutta la società. “Mazzone ha lasciato il suo segno indelebile anche in Sardegna, è stato tra i mister più amati”.