Cento milioni alle imprese sarde, arriva l'ok dell'Unione Europea

Via libera dell'Ue a un regime italiano di aiuti di Stato da 100 milioni di euro a sostegno delle piccole medie imprese sarde in crisi di liquidità come conseguenza della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo rende noto la Commissione europea in una nota. Il regime prevede che gli aiuti assumano la forma di sovvenzioni dirette, garanzie o prestiti agevolati per sostenere misure in settori chiave per accelerare la transizione verde e ridurre la dipendenza dai combustibili. Il regime è aperto a imprese attive in diversi settori economici, ad eccezione dei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e di quello finanziario. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel Quadro di riferimento temporaneo per la crisi e la transizione.