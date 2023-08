A causa delle condizioni meteo avverse per il forte vento di maestrale che sta soffiando su Olbia in queste ore, il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un'ordinanza di chiusura del parco urbano Fausto Noce. Fino alle 14 del 29 agosto, i cancelli dell'area verde resteranno chiusi per evitare eventuali pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità dei frequentatori del parco nel centro della città.