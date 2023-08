Dalla GMG di Lisbona a Cagliari a bordo di una nave da crociera, il lieto fine di Lorenzo

Con quasi due settimane di ritardo rispetto si conclude domani e positivamente la partecipazione del 19enne Lorenzo Mantega, di Quartu Sant’Elena, alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Il giovane, arrivato nella capitale portoghese il 1° agosto con il gruppo dell’Arcidiocesi di Cagliari, sbarcherà a Olbia dopo un viaggio a bordo di una nave della compagnia MSC.

Nei giorni della sua permanenza in Portogallo, Lorenzo ha accusato un malore e si era reso necessario il ricovero all'ospedale di Amadora. La CEI, Conferenza Episcopale Italiana è stata vicina a lui e alla famiglia, attivandosi per consentire al padre di raggiungere il ragazzo e stargli accanto durante il periodo necessario alle cure. Dopo le dimissioni dall’ospedale, grazie alla disponibilità della compagnia di navigazione, il giovane fa ritorno a casa. “Siamo felici che la vicenda sanitaria di Lorenzo si sia conclusa nel migliore dei modi. Lo abbiamo accompagnato con la preghiera e con la vicinanza concreta, facendoci prossimi a lui, ai genitori e all’intero gruppo diocesano. Questa esperienza specifica, così come quella di altri ragazzi che hanno avuto necessità di supporto a Lisbona, testimonia che la comunione e l’amicizia che si respirano in una GMG non sono slogan, ma trame di relazioni autentiche. Come dimostra anche l’esperienza di ‘Casa Italia’ che è stata per i pellegrini italiani un punto di riferimento importante per la qualità dei servizi offerti e la bellezza degli incontri”, afferma Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, che esprime “viva gratitudine a MSC Crociere per l’opportunità data a Lorenzo”.