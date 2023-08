Devasta la casa e aggredisce la madre, arrestato

Un 35enne di Selargius è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che è stato portato nel carcere di Uta, è accusato di aver aggredito la madre, devastandone la casa, e costringendo la donna a cercare rifugio da parenti. Per fermarlo i militari sono stati costretti a usare la pistola elettrica taser. Quando i carabinieri, avvertiti da una chiamata della donna, sono arrivati, il 35enne è riuscito a sferrare un calcio al petto di un militare che aveva tentato di bloccarlo. La madre ha raccontato ai militari che non si è trattato di un caso isolato ed è stata invitata a rivolgersi a un centro antiviolenza e nel frattempo è stato attivato il protocollo del codice rosso.