Escursionista annega nel lago Temo

Lo hanno cercato per ore, anche utilizzando un elicottero. Alla fine, quando era già notte i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo nel lago Temo a Monteleone Rocca Doria. Si tratta di un cittadino rumeno di 45 anni che viveva da tempo in Sardegna.

Dal tardo pomeriggio, vigili del fuoco e carabinieri avevano raccolto la richiesta di aiuto per un escursionista che risultava disperso nel lago Temo. L'uomo si trovava insieme a un amico al quale ha detto di voler fare un bagno, ma, dopo essersi immerso, non è più ricomparso. L'amico ha, quindi, dato l'allarme e per la ricerca si è levato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco che ha fatto rientro alla base di Alghero prima che sopraggiungesse l'oscurità. Poi a notte ormai inoltrata la scoperta e il recupero del cadavere dell'uomo.