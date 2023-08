Donna ricoperta di cioccolato, bufera sul web

Una giovane donna stesa su un tavolo da buffet, ricoperta di cioccolato come un pasticcino. Di fatto, presentata come un dolce tra i dolci. E' successo presso il Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci e la scena è stata immortalata da un turista milanese in vacanza in Sardegna. L'uomo, che si trovata nell'albergo con la figlia di 14 anni, ha postato la foto sui social, accompagnandola con un commento indignato al quale è seguita una bufera di commenti altrettanto critici. “Rimango senza parole guardando questa scena”, ha scritto l'uomo, chiedendosi come possa una catena alberghiera che promuove i valori della tradizione asecondare tali comportamenti, così che "il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l'occhio malizioso di qualcuno".

Immediata la replica della catena. "Desideriamo porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse a nome di tutto il management Voi hotels. Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente verificatosi e desideriamo ribadire con fermezza che non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo. Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo".