Estia nuova testimonial adozioni al canile di Cagliari

Ha un nuovo testimonial la campagna di adozioni del Canile comunale di via Po a Cagliari. Si chiama Estia, ha circa sette mesi ed è di taglia media. Promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, l'iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini alle adozioni. Estia era stata ritrovata in città, priva di microchip, insieme ai due fratelli. La cucciola viene ceduta in adozione con le vaccinazioni in regola e con il microchip. Il proprietario avrà l'obbligo di sterilizzazione del cane che verrà effettuata gratuitamente presso il Canile non appena avrà raggiunto l'età idonea.