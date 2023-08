Febbre del Nilo: un altro caso in Sardegna, contagiato un uomo di 86 anni

C'è un nuovo caso di Febbre del Nilo nell'isola. Un uomo di 86 anni è risultato positivo al test effettuato dalla Asl di Olbia. E' il secondo dopo il contagio di un 72enne nella provincia di Oristano.

L 'anziano è ricoverato nel reparto di Medicina Infettiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il Comune ha già predisposto la disinfestazione delle zone interessate e da venerdì si procederà con la disinfestazione dei canali e dell'area intorno alla Olbia Arena dove si terrà il Red Valley Festival, dove sono attese circa centomila persone.

Il sindaco Settimo Nizzi invita a non fare allarmismo. Per il primo cittadino è necessario potenziare la capacità di ridurre i focolai di sviluppo delle larve e adottare misure di prevenzione. La raccomandazione vale specialmente per i soggetti a rischio più elevato di sviluppare la malattia, come gli anziani e gli immunodepressi.