Ferragosto record in porti e aeroporti, 900mila passeggeri

Ferragosto da record per i numeri dei passeggeri in arrivo e partenza nei porti e negli aeroporti sardi: nel periodo tra il 12 e il 20 agosto 2023 la regione registra in totale (aerei + navi) 890.537 passeggeri con 426.651 arrivi, contro 867.404 e 403.695 arrivi nel 2022. Dopo il record comunicato dalla Regione nel mese di luglio anche ad agosto i numeri si confermano in crescita. Nello specifico il traffico aereo complessivo nei tre aeroporti sardi è stato di 458.497 passeggeri (Cagliari, 184.064; Olbia, 213.510; Alghero, 60.923) nello stesso periodo del 2022 era stato di 442.528 mentre nel 2019 era di 433.093. Gli arrivi (dal 12 al 20 agosto 2023) sono stati complessivamente 221.822 (Cagliari, 89.590; Olbia 102.812, Alghero, 29.420). Nello stesso periodo del 2022 gli arrivi si erano fermati a 209.415 e nel 2019 erano stati 215.453. Nei quattro porti dell'Isola nello stesso periodo analizzato il numero complessivo di passeggeri (solo navi passeggeri ed esclusi croceristi e yacht) è stato di 432.040. Nel solo porto di Olbia si è registrato un traffico pari a 278.954 con 131.768 arrivi. A Porto Torres, il traffico ha registrato 86.190 passeggeri con 40.296 arrivi; a Golfo Aranci 48.209 con 22.294 sbarchi e a Cagliari 18.687 con 10.481 arrivi. Nello stesso periodo del 2022, il traffico complessivo si era fermato a 424.876 passeggeri con 194.280 sbarchi. "I numeri, prima ancora delle parole - commenta l'assessore dei Trasporti, Antonio Moro - rendono merito agli sforzi e all'impegno profusi dall'amministrazione regionale per garantire il maggior numero di collegamenti possibili, tali da soddisfare le esigenze di mobilità dei sardi e le legittime attese del comparto turistico". Moro evidenzia anche "l'impegno delle compagnie aeree dei servizi della continuità (i collegamenti da e per i tre aeroporti sardi con Milano-Linate e Roma-Fiumicino) nell'implementazione del numero dei voli tra la Sardegna e il Continente".