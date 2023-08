Festival del cinema, la Sardegna presente in 5 film

Ci sarà anche un po' di Sardegna alla Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. L'Isola è presente in cinque pellicole. "Film molto diversi tra loro - ha spiegato all'ANSA Gianluca Aste, presidente della Fondazione Sardegna Film Commission - che rivelano una ricca eterogeneità di sensibilità poetiche e di estetiche sperimentali". Il primo di settembre verrà proiettato "L'anno dell'uovo" per la Biennale College, realizzato dalla Diero srl, una casa di produzione di Olbia in cui il regista Claudio Casale racconta la storia di una giovane coppia che in attesa del primo figlio decide di farlo nascere lontano dal mondo che li circonda. Il 3 settembre nelle Giornate degli Autori è la volta di "Across", film della regista e antropologa di Trento Irene Dorigotti che ha scelto alcuni scorci sardi per raccontare una parte della sua vita tra finzione e realtà. Il 4 settembre, tra gli eventi speciali delle Giornate degli Autori, arriva "L'avamposto" firmato da Edoardo Morabito, in parte girato in Sardegna. Le Giornate degli Autori si chiudono l'8 settembre, giorno in cui sarà proiettato "Anna" di Marco Amenta, regista al suo terzo film girato in Sardegna. Sarà proiettato in chiusura della Settimana della critica il corto "Tilipirche" (cavallette in sardo), di Francesco Piras, l'unica pellicola con regista e attori sardi. Il film racconta la storia di una famiglia di allevatori durante l'invasione delle cavallette nel centro Sardegna.