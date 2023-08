Fiamme a Capoterra e sui Sette Fratelli

Sono due i fronti del fuoco questa mattina nel Sed Sardegna . Il primo, nella zona del Parco dei Sette Fratelli, dove per precauzione sono state temporaneamente evacuate due aziende agricole nelle

campagne di Muravera. In azione un elicottero e un canadair. Un secondo rogo si è sviluppato nella zona di

Santa Rosa, a Capoterra. Anche qui in il corpo forestale è al lavoro con il supporto di un elicottero.