Tre canadair e cinque elicotteri della flotta regionale tra i quali il Super Puma sono intervenuti a Macomer, in località Su mattedu, per domare un rogo che minacciava la 131. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per precauzione. Il bilancio parla di 40-50 ettari di bosco e pascoli arborati distrutti dal passaggio delle fiamme. In totale sono stati sette i roghi di maggiori dimensioni divampati in tutta l'Isola e in tre casi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei.