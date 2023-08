Fototrappole a Sassari scoraggiano gli incivili dei rifiuti

I controlli a tappeto e le fototrappole sparse per la città hanno scoraggiato gli incivili dall'abbandonare rifiuti per strada inducendoli a rispettare le regole. È quanto emerge dati analizzati dalla Polizia locale di Sassari, che nel mese di luglio ha registrato un crollo delle infrazioni e, quindi delle sanzioni emesse. Si è passati dalle 340 multe di maggio alle 115 di luglio: un risultato che, secondo il Comando di via Carlo Felice, è frutto sia della intensificazione dei controlli, sia della potente campagna di comunicazione messa in atto per informare i cittadini delle regole e delle sanzioni per i trasgressori, sensibilizzando così anche il loro senso civico. I controlli sono stati effettuati dagli agenti grazie alle fototrappole sparse in città e di nuove, sofisticate, microtelecamere. Si registra una netta riduzione di coloro che conferiscono i propri rifiuti arrivando dai paesi limitrofi: a maggio erano 79 contro i 18 di luglio. Per quanto riguarda i trasgressori delle norme del ritiro porta a porta le sanzioni sono passate da 138 di maggio alle 44 di luglio (a giugno erano 61). Tra fine aprile e fine luglio, in tutto sono state comminate 724 sanzioni per mancato rispetto delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti.