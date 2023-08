Fotovoltaico: 5mila impianti installati dalle imprese

Sono 4.768 gli impianti fotovoltaici installati dalle imprese del manifatturiero, delle costruzioni e del terziario della Sardegna che producono energia per autoconsumo. Da questo calcolo sono esclusi gli impianti per la produzione di energia da vendere. Secondo l'indicatore territoriale di intensità di diffusione degli impianti fotovoltaici nelle imprese la Sardegna si colloca al 9° posto tra le regioni con una percentuale del 34,4% rispetto alla media nazionale.

Nel 2022 la Sardegna è stata la terza regione per dinamica della produzione complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici installati segnando un aumento del 16,4% rispetto al 2021, superiore al +12,3% della media nazionale e al +11,2% della media delle regioni del Sud, collocandosi dietro a Lazio (+19,9%) e Lombardia (+17,2%) e davanti a Liguria (+15,1%) e P.A. Trento (+14,5%).

I dati emergono dal dossier elaborato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati GSE del primo trimestre di quest'anno. Il report rileva anche come, sempre nel primo scorcio del 2023, l'aumento della produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sia più accentuato in Sicilia (+20,3%), seguita da Sardegna (+16,3%), Lombardia (+11,8%) e Piemonte (+9,6%), a fronte del +4,4% medio nazionale. Nel più lungo periodo, la Sardegna è la regione italiana più dinamica per produzione con FV: nell'arco di un quinquennio, tra il 2017 e il 2022, la produzione lorda degli impianti fotovoltaici in Italia in Sardegna è salita del 34,5%, più del doppio della media nazionale (+15,4%) e quasi il triplo della media del Mezzogiorno (+11,2%), collocandosi davanti a Lombardia con +28,8%, Liguria con +25,7%, Veneto con +24,9%, Friuli Venezia Giulia con +21,3%, Valle D'Aosta con +20,8%, Provincia Autonoma di Trento con +20,7%, Lazio con +18,6%.

L'attività di installazione e gestione degli impianti fotovoltaici influenza i risultati economici delle 2.270 imprese che in Sardegna operano in settori interessati dalla filiera: installazione impianti elettrici, produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici, turbine e turboalternatori, produzione di energia elettrica, recupero e preparazione per riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. Sempre secondo il dossier di Confartigianato, nell'Isola la quota di potenza installata su impianti Fotovoltaici a terra è del 40%, superiore al 34% medio nazionale, a fronte del restante 60% riferito a impianti collocati su edifici, capannoni, tettoie, serre e su altre superfici.