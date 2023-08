Alberi, terra e grossi massi franati dal costone sovrastante. Per questo motivo è stata chiusa la S.P. 11, nel tratto compreso tra il ponte sul lago Omodeo ed il bivio per Busachi. L'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta, allertata circa trenta minuti dopo la mezzanotte, ha permesso di rimuovere parte dei detriti ma alcuni grossi massi erano in equilibrio precario: da qui la decisione di chiudere precauzionalmente il tratto di strada.