Frecce tricolori, centomila col naso all'insù

Migliaia, forse centomila: lo spettacolo delle Frecce tricolori ha attirato folle al Poetto, sui colli cagliaritani (in particolare Monte Urpinu) e lungo l'Asse mediano. L'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale è stata un successo, e in tanti, anche sui social, hanno apprezzato le evoluzioni dei piloti sopra il Golfo degli Angeli.

Dopo lo spettacolo, tuttavia, è andato in scena il caos del traffico. Lungo la litoranea da Villasimius code e auto a passo d'uomo nel momento in cui si intensifica l'esodo dalle spiagge. A complicare la situazione, l'ennesimo incidente sull'Asse mediano, uno scontro tra un'auto e una moto con un giovane ricoverato d'urgenza: il risultato è stato l'impossibilità di far defluire il traffico nell'arteria cagliaritana.