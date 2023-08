Frecce Tricolori, i piloti visitano il reparto di pediatria del Brotzu

Modifiche al traffico nel fine settimana per lo svolgimento della manifestazione ''Air Show Poetto 2023'' e la

possibilità di accesso, non solo a chi vorrà assistere all'iniziativa, che avrà il momento clou nell'esibizione delle Frecce Tricolori, ma anche ai residenti e ai fruitori della spiaggia. Le prescrizioni, che comprendono i divieti di sosta istituiti per motivi di sicurezza, saranno operative dalle 14 alle 21 e interesseranno la zona del Poetto

che va dalla rotonda di via San Bartolomeo-viale Poetto alla rotonda della Bussola.

Queste alcune indicazioni utili: l'accesso alla zona interdetta sarà consentito ai soli mezzi pubblici, ai residenti nel quartiere Poetto, ai disabili e agli autorizzati; sarà sempre possibile, per chi è all'interno, uscire dal Poetto utilizzando il viale Poetto in direzione Cagliari o Quartu Sant'Elena; è a disposizione un servizio navetta, offerto dal Comune di Cagliari, che collegherà il vecchio stadio Sant'Elia con la sesta fermata del Poetto. Sarà interdetto a tutte le attività lo specchio d'acqua interessato dallo svolgimento della manifestazione.