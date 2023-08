Fusione aeroporti: nessuna urgenza, giudice non stoppa l'atto

Nessuna urgenza, il tribunale non accoglie la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso della Regione sulla fusione degli aeroporti del nord Sardegna e rimanda la discussione nel merito, fissata alla fine di agosto.

Il giudice ha ritenuto che non ci sia l'urgenza "atteso che dalle delibere impugnate è dato ricavare che l'atto di fusione non produrrà effetti prima del decorso termine di 120 giorni dall'adozione delle delibere stesse (26 settembre)", si legge nel provvedimento del giudice Enzo Luchi. Il giudice ha dunque preso atto del raddoppio dei tempi concessi dalle assemblee di Geasar e Sogeaal alla Regione (120 giorni e non i 60 di legge) prima di rendere effettiva la fusione nella Nord Sardegna aeroporti.