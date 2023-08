Giovane accoltellato a Cagliari, arrestati due minorenni

La polizia ha individuato i responsabili dell'accoltellamento avvenuto ieri sera in piazza Matteotti a Cagliari in cui è stato ferito gravemente al volto un 19enne straniero, attualmente ricoverato in ospedale. Sottoposti a fermo due migranti di 16 e 17 anni, ospiti di una struttura di accoglienza in provincia di Cagliari. I due sono accusati di lesioni gravissime. Il 19enne ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità dove durante la notte è stato sottoposto a un intervento maxillofacciale per ricomporre la profonda ferita allo zigomo sinistro riportata nell'aggressione. Gli agenti della squadra volante sono riusciti a individuare alcuni testimoni che sono stati ascoltati dagli investigatori della squadra mobile. È grazie al loro racconto che gli agenti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono riusciti a individuare i due fermati. Secondo la ricostruzione della polizia il 17enne avrebbe distratto la vittima e il 16enne lo avrebbe colpito col fendete al viso. Al momento sono sconosciute le ragioni della lite. I due sono poi fuggiti, ma sono stati fermati dalla squadra mobile appena hanno fatto rientro nella struttura di accoglienza. Adesso si trovano rinchiusi nel carcere minorile di Quartucciu.