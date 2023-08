Gli Imagine Dragons, spettacolo in Costa Smeralda

Si è concluso uno degli eventi dell'estate musicale in Sardegna. Un evento per pochi: dopo i 70mila del Circo Massimo sono stati i 550 ospiti dell'hotel Cala di Volpe, in Costa Smeralda, ad assistere al concerto degli Imagine Dragons. Il gruppo di Las Vegas ha riproposto i grandi successi della sua storia, iniziata nel 2008 con 75 milioni di dischi venduti e miliardi di visualizzazioni sui social. "Siamo orgogliosi di poter festeggiare i 60 anni del Cala di Volpe - ha commentato il general manager Franco Mulas - con il gruppo che, probabilmente insieme ai Coldplay in questo momento è il più importante e che richiama di più al mondo".