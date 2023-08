Grosso incendio a Sorgono, 8 mezzi aerei in azione

Un grande incendio si sta sviluppando nelle campagne di Sorgono. La situazione è definita “critica” anche se non in ulteriore peggioramento. Sono 4 i canadair coinvolti a cui si aggiungono 4 elicotteri regionali tra cui il Super Puma, più le squadre a terra. Il rogo è partito nelle campagne tra Sorgono e Samughero in località S’Agase. A complicare la situazione, il fatto che le fiamme, spinte dal grecale, si stiano muovendo su due fronti. Al momento non sono minacciati centri abitati o case sparse.