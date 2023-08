Il cadavere trovato a Sassari, si è trattato di omicidio: colpito per gelosia

La polizia è intervenuta in via Piandanna a Sassari per la segnalazione di una salma carbonizzata in un campo. Sul posto, in un dirupo, la squadra volante ha individuato resti riconducibili a un corpo umano, a cui era stato verosimilmente dato fuoco. Dopo l'intervento della polizia scientifica e del medico legale è stata confermata la natura umana dei resti. Poi dall'attività di indagine svolta dai poliziotti della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore di turno, è emerso che i resti apparterrebbero a un uomo di 80 anni, Nicola Pasquarelli, che sarebbe stato colpito con un bastone al termine di una lite, per motivi di gelosia, da parte di un altro uomo, Antonio Fiori il quale avrebbe poi dato fuoco al corpo. Nei confronti di Fiori il pubblico ministero ha disposto il fermo per omicidio, occultamento di cadavere e furto.