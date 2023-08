Il Cagliari batte il Como 2 a 1

Contro il Como allo stadio Brunod di Chatillon, in Valle d'Aosta, il Cagliari ha faticato, ma alla fine è riuscito a vincere. Due a uno il risultato finale: a segno Lella nel primo tempo al 32', poi pareggio dei lariani nella ripresa con Blanco. Infine la rete del successo allo scadere firmata da Viola su rigore per atterramento in area di Luvumbo. È l'ultima amichevole del ritiro in Valle D'Aosta: il Cagliari, dopo l'ultimo giorno sotto le Alpi, andrà in Francia a giocare contro il Brest sabato 5 agosto. Poi tornerà in Sardegna perché per il 12 agosto è fissato alla Domus il primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Palermo.