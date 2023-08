Il Pedras et Sonus festival dedicato a Michela Murgia

Sarà dedicata alla scrittrice Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto, l'edizione estiva del Pedras et Sonus Jazz Festival di Mogoro. Dal 17 agosto al Nuraghe Cuccurada inizieranno i concerti, anticipati dai rituali con alcune delle maschere tradizionali sarde. In apertura la direttrice artistica Zoe Pia con il suo nuovo progetto in solo Mascheras. Nel programma di Pedras et Sonus anche il Me'Ta Quartet Reloaded con Antonello Salis, Fabrizio Sferra, Sandro Satta e Riccardo Lay, Zoe Pia, il trio della cantante e pianista Yumi Ito, la cantante Camilla Battaglia, il contrabbassista Paolo Damiani, il progetto Le Scat Noir e la cantante Claudia Aru. E poi le maschere: Su Boe, Su Merdule e Sa Filonzana di Ottana, il Gruppo Etnico Cultuale Mamutzones de Samugheo e le Janas e Amaymonaus di Ilbono.