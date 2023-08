Il ritorno della febbre del Nilo, positivo un gruppo di zanzare

Un gruppo di zanzare è risultato positivo al virus della West Nile nel territorio di Torre Grande. Lo ha reso noto l'Asl di Oristano, che fa sapere come dopo i due casi di cornacchie positive a Solarussa, la febbre del Nilo continui a circolare nel territorio dell'oristanese, fortunatamente per ora, solo fra gli animali. I campioni di zanzare risultati positivi al virus sono stati spediti al centro di referenza nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per la conferma. "In genere una pura formalità", ha spiegato Enrico Vacca, responsabile del settore della Sanità Animale della Asl 5 di Oristano, "intanto abbiamo già inviato al Comune di Oristano una proposta di ordinanza sindacale al fine di mettere subito in campo tutte le misure di prevenzione e controllo ed evitare così un'ulteriore diffusione del virus ed eventuali contagi all'uomo e ai cavalli".

L'Istituto Zooprofilattico della Sardegna e il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 hanno sistemato una quindicina di trappole in tutto l'oristanese per la cattura di gruppi di zanzare, in punti strategici, come nella zona dell'ospedale San Martino. "Una di queste trappole a Torregrande, nel territorio del Comune di Oristano, ha catturato un pool, ovvero un gruppo di zanzare, risultate positive al virus", ha aggiunto il dottor Vacca, "abbiamo informato anche l'assessorato regionale alla sanità affinché il sangue, gli organi e i tessuti dei donatori vengano sottoposto agli opportuni controlli".

Maria Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl 5 ricorda a tutti i cittadini di adottare le misure di prevenzione presenti nel sito della nostra azienda sanitaria.