Il vento di maestrale sferza la Sardegna, pericolo incendi alto

Vento forte nell'isola. Il maestrale soffia in particolare nelle zone orientali e meridionali. Da stanotte è previsto un rinforzo, il picco domenica pomeriggio. Le temperature in questo week end sono sotto la media stagionale, nei prossimi giorni riprenderanno a risalire ma non ci sarà caldo eccezionale. Resta dunque il sole, niente nuvole o pioggia in arrivo.

Le raffiche hanno spezzato diversi rami degli alberi nelle vie del centro di Cagliari, nessun danno alle persone.

La protezione civile ha emanato un avviso di allerta per pericolo incendi, codice arancione a Cagliari, rosso sul versante orientale della Sardegna.