In salvo la famiglia francese che si era persa nelle campagne di Arzachena

Una famiglia di turisti francesi composta da quattro persone è stata soccorsa dai vigili del fuoco. I turisti ritrovati stanno bene. Erano solo stanchi e assetati. Stavano facendo un'escursione nelle campagne di Arzachena, a Monti Tundu-Punta Maltinu, quando hanno perso l'orientamento. Per rintracciarli è stato necessario l'intervento dell'elicottero del Reparto volo di Alghero-Fertilia, mentre le squadre a terra hanno perlustrato per ore la zona in cui si erano smarriti. Nel pomeriggio il lieto fine, con il ritrovamento dei quattro turisti.