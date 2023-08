Incendi, 22 i roghi spenti da squadre a terra ed elicotteri

E' di 22 incendi il bilancio del Corpo forestale per il 17 agosto. In sei casi è stato necessario far intervenire mezzi aerei. A Collinas in fumo circa 5 ettari di terreni incolti e meno di un ettaro di pascoli: in questo caso è intervenuto un elicottero da Villasalto. A Putifigari e Suni le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni in area agricola. A Serramanna in località “Flumini Mannu” il rogo è stato affrontato anche grazie all'aiuto di due elicotteri, uno dal Marganai e uno da Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti sino a sera.