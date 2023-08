Incendio colposo, denunciato un 36enne di Jerzu

È di origine colposa l'incendio che lo scorso 19 luglio, in una giornata calda e ventosa, ha distrutto circa 4 ettari di bosco e macchia mediterranea nelle campagne di Jerzu, in Ogliastra. L'ha accertato il Corpo forestale regionale, che ha denunciato alla Procura di Lanusei il presunto responsabile, un uomo di 36 anni, di Jerzu, accusato di aver smaltito incautamente ceneri e braci in un terreno coltivato da lui utilizzato. Da qui sono partite le fiamme alimentate dal vento che poi hanno impegnato per circa 24 ore la macchina antincendi regionale in localita' 'Muvroni, nella regione di 'Taccurrulu', a Jerzu. Oltre a 26 persone, tra personale del Corpo forestale, dell'agenzia Forestas, barracelli e vigili del fuoco, con tre autobotti e otto pick-up, sono stati impiegati anche due elicotteri della flotta regionale decollati dalle basi di Lanusei e Sorgono. Durante la campagna antincendi sono vietate tutte le pratiche che possono causare inneschi o la propagazione di fiamme, in particolare, lo smaltimento di braci e ceneri sul terreno: anche se apparentemente spenti - evidenzia il Corpo forestale - possono ancora contenere parti accese e provocare incendi anche a distanza di diversi giorni. Per i trasgressioni sono previste sanzioni fino a 50mila euro, ma se il comportamento vietato è stato all'origine di un incendi, come nel caso di quello di Jerzu, il responsabile incorre in un reato, quello di incendio colposo, che prevede una pena da uno a cinque anni, aumentata della metà in caso di danni gravi, estesi e persistenti all'ambiente. Col decreto Omnibus Giustizia approvato il 7 agosto scorso dal Consiglio dei ministri dopo i roghi dei giorni precedenti in Sardegna e Sicilia, è stata prevista una modifica all'articolo 423 bis del codice penale, per innalzare a due anni la pena minima in caso di incendio colposo