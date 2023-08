E' stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni il cantante Nicola Macciò, 58 anni, in arte Joe Perrino, coinvolto in un incidente in viale Trieste a Cagliari. Il cantante, in sella a una moto, ha tamponato un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.