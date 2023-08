Un uomo di 34 anni, Salvatore Piga di Ittiri, padre di tre bambini, è morto oggi due giorni dopo l'incidente avuto lungo la strada tra Villanova Monteleone e Ittiri lunedì mattina. In sella al suo scooter si era scontrato violentemente contro un autocarro. Soccorso, era stato portato in Rianimazione all'Ospedale di Sassari, ma non si è ripreso.