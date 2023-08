La Maddalena, 21 multe in un giorno per noleggio abusivo di barche

In un solo giorno 21 sanzioni amministrative per un totale di 25 mila euro. E' il bilancio dell'attività della Guardia costiera nell'arcipelago della Maddalena per contrastare il fenomeno del noleggio abusivo di imbarcazioni. Attività che continuerà anche a cavallo del Ferragosto, allo scopo di controllare il numero massimo di passeggeri trasportabili, la presenza a bordo delle indispensabili dotazioni di sicurezza e il possesso dei permessi rilasciati dall'Ente parco per poter operare nell'arcipelago. Per quanto riguarda il bilancio dall'inizio della stagione estiva, sono state contestate 170 sanzioni amministrative, in totale 135mila euro di multe.