La mano dell'uomo dietro le fiamme in Sardegna. Caccia agli incendiari

L'ombra della mano dell'uomo si staglia sulla maggior parte degli incendi che hanno devastato la Sardegna nelle ultime 24 ore. La pista che gli investigatori della forestale battono sia per il rogo tra Posada e Siniscola che per gli incendi nel sud dell'Isola e a Gairo è quella dell'incendio doloso. In Ogliastra sono stati ritrovati alcuni inneschi, e anche per il rogo in Baronia la dinamica con cui si sono sviluppate le fiamme fa pensare a un intervento dell'uomoi. Ignoti ancora gli autori degli incendi che per due giorni hanno impegnato uomini a terra e mezzi aerei, causando danni ingenti all'ambiente, alle abitazioni e alle aziende agricole delle aree colpite.