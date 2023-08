L'abbraccio dell'isola per Patta e Kaddari

Dopo gli storici risultati ai Mondiali di atletica di Budapest, Lorenzo Patta e Dalia Kaddari ieri notte sono sbarcati all'aeroporto di Cagliari Elmas. Ad accoglierli decine di tifosi, appassionati, amici e familiari. Gli azzurri portano in Sardegna due risultati storici per l'atletica italiana: Patta ha vinto l'argento nella staffetta 4x100 insieme a Tortu, Jacobs e Rigali. Kaddari invece ha conquistato il quarto posto nella staffetta 4x100 femminile. Il miglior risultato di sempre per la staffetta azzurra.