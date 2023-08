L'Italvolley di Alessia Orro conquista il primo posto nel girone

Una vittoria (la quarta in altrettante partite) che vale il primo posto nella Pool B. Contro la Bosnia Erzegovina le azzurre hanno mostrato il meglio del loro repertorio con qualche errore in più rispetto alle precedenti gare. Sylla e compagne partono forte, poi rallentano ma chiudono il primo parziale sul risultato di 25 a 21. Mai in discussione il secondo set, chiuso 25 a 17. Nel terzo l'Italia fa più fatica, anche grazie alle altissime temperature, ma finisce 25 a 19. Trascinante la prova finora di Paola Egonu, schierata titolare da Mazzanti complice anche l'assenza forzata di Antropova. Bene anche Alessia Orro, che si conferma tra i pilastri di questa nazionale. Salvo soprese, le azzurre dovrebbero giocare l'ottavo di finale contro la Spagna.