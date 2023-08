Lotta agli incendi, il sindacato forestali Snaf verso lo stato d'agitazione

Esplode la protesta del sindacato nazionale autonomo forestali Snaf che minaccia lo stato d'agitazione, “se non saranno prese immediate soluzioni da parte dei vertici di Forestas, in merito alle condizioni di lavoro dei nuclei operanti sul fuoco in Sardegna”. Secondo il sindacato ci sono "troppe falle nei parametri di sicurezza a partire dal numero di operatori per singola squadra, giudicato insufficiente, fino all'elevata età media dei lavoratori che si avvicina ai sessant'anni". Tra le criticità, le condizioni di lavoro ritenute insostenibili, la carenza di attrezzatture e i limiti nei dispositivi di protezione individuale.

"Già il 27 luglio era stata inoltrata da parte nostra la richiesta di un tavolo urgente con i vertici di Forestas per ridiscutere i parametri di sicurezza dei nuclei - dice l'esponente sindacale Gianvito Marongiu -. Siamo gli invisibili del fuoco e, pur operando quotidianamente in prima linea, non esistiamo per l'opinione pubblica se non quando ci lasciamo la pelle". Il 25 luglio un autista forestale in forze al servizio territoriale di Lanusei era morto dopo una giornata di lotta ai roghi. Secondo il sindacato, "il carico eccessivo delle operazioni di spegnimento e bonifica grava su due sole unità per squadra, ne consegue che l'allontanamento in solitaria di un singolo operatore dal mezzo botte senza essere coadiuvati da altri colleghi risulta eccessivamente rischioso".