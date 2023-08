Un malore mentre nuotava fatale a un 67enne in una spiaggia di Teulada. L'uomo si è sentito male in acqua e- secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto- è annegato. Inutili poi i tentativi di soccorso dell'equipe medica del 118 intervenuta sull'arenile: per il 67enne non c'è stato niente da fare.