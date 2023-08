Mare agitato e raffiche di vento, diportisti soccorsi a Tavolara

Operazione di soccorso a Tavolara. Un'imbarcazione con a bordo una famiglia composta da due adulti e due bambini, partita da Nettuno, è stata raggiunta dalla Guardia Costiera davanti al mare della Gallura, mentre era in balia delle onde e del vento.

La famiglia si trovava in difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo, e dopo aver terminato il carburante, non riusciva a raggiungere la costa per sbarcare almeno i bambini molto spaventati.

L'imbarcazione che si trovava a oltre trenta miglia ad est dell'isola di Tavolara, è stata raggiunta dalla motovedetta della Guardia Costiera specializzata nel soccorso d'altura CP 306 partita da La Maddalena. In circa due ore dal momento dell'Sos, madre e i figli a bordo sono stati messi in salvo, mentre una ditta autorizzata ha recuperato l'imbarcazione.