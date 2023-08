Marinaio disperso a Capo Figari, si affievoliscono le speranze

Le operazioni proseguono. Cercano il marinaio disperso, padre di tre bambini che si trovano in Senegal con la moglie, mezzi navali e aerei della guardia costiera e della marina militare con il supporto di guardia di finanza e vigili del fuoco. Le speranze di trovare in vita il 41enne senegalese si affievoliscono col passare delle ore. L'uomo è in acqua dalle 23 e 15 di giovedì e potrebbe esser stato trascinato a fondo con il peschereccio Alemax II. Nel momento della collisione col traghetto Tirrenia Sharden al largo di Capo Figari, si trovava sottocoperta. Lo ha riferito il comandante della barca, Mario Langiu, 28enne golfarancino, recuperato da un velista dopo esser riuscito ad aggrapparsi alla zattera di salvataggio e a sparare un razzo di emergenza. Ricoverato per accertamenti all'ospedale civile di Olbia, il giovane è illeso e ha reso la sua versione dei fatti agli investigatori della capitaneria, parlando di uno scontro improvviso, il peschereccio investito dalla prua della nave e disintegrato. Il racconto confluirà nel fascicolo dell'inchiesta che il procuratore di Tempio Gregorio Capasso ha aperto contro ignoti. Tanti i punti da chiarire e le responsabilità da accertare per far luce su un incidente che ha dell'assurdo. Fondamentali per l'indagine, anche l'esame del vdr - l'equivalente della scatola nera degli aerei - e le testimonianze dell'equipaggio e dei passeggeri del traghetto diretto a Livorno e ispezionato al suo attracco dai militari della capitaneria locale che hanno sequestrato la ringhiera dell'Alemax, ancora conficcata nel bulbo di prua.

Guarda il servizio di Giovanni Pinna (montaggio di Federico Mureu).