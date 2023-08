Mattarella agli 80 anni dall'affondamento della corazzata 'Roma'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiederà la cerimonia in ricordo degli 80 anni dall'affondamento della corazzata "Roma" nel Golfo dell'Asinara. La commemorazione è fissata, secondo l'agenda del Quirinale, per il 9 settembre alle 11. Ancora non si conoscono altri particolari sull'evento che coincide con "La Giornata della memoria dei Marinai scomparsi in mare" e potrebbe portare nel Golfo dell'Asinara anche qualche nave ammiraglia della Marina militare, come la portaeromobili Garibaldi o la portaerei Cavour. E' possibile che il presidente arrivi all'aeroporto militare di Fertilia, nel territorio di Alghero dove il Capo dello Stato ha trascorso le vacanze estive nel 2022 e 2021. La corazzata Roma, nave ammiraglia della Regia Marina, venne affondata il 9 settembre 1943 colpita dai bombardieri tedeschi, subito dopo l'armistizio mentre raggiungeva l'Isola di La Maddalena dal porto di La Spezia. Nell'affondamento morirono 1529 uomini e il suo relitto si trova a 16 miglia dalla costa nel golfo dell'Asinara.