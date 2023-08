Maxi rissa a Ozieri, Daspo urbano per tre giovani

Scattano i Daspo dopo la rissa di fine giugno a Ozieri. In pieno centro, davanti a un bar, era scoppiata una furiosa lite tra bande rivali di giovani, al termine della quale alcune persone erano state portate in ospedale. Il locale era stato devastato. In seguito alle indagini del Commissariato di Ozieri tre persone erano state identificate e denunciate per rissa aggravata, lesioni, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nei confronti degli stessi tre giovani, il Questore di Sassari ha applicato il cosiddetto Daspo Urbano, ovvero il divieto di accesso e stazionamento agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento. Si tratta della prima volta a Ozieri. I tre non potranno quindi accedere a bar, ristoranti, pizzerie, circoli privati, e locali di pubblico trattenimento in tutto il territorio del comune comprese le frazioni di San Nicola e Chilivani. Il titolare del locale ha avuto la sospensione della licenza per trenta giorni.